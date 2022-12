Tacconi migliora | l' aggiornamento arriva dal figlio | ' Emozione unica'

ALESSANDRIA - Dopo lo sconforto dei momenti più critici e complicati ecco una luce di speranza : "Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica" . A parlare attraverso i social è Andrea, aggiornando i tifosi di tutta Italia sulle condizioni del padre Stefano , 65enne ex portiere perugino di Juventus e Nazionale che dal 23 aprile è seguito dai medici dell'ospedale di ...Campioni come Stefanosono invincibili'. Per i Cuori Bianconeri, ovviamente contenti per la famiglia, è 'un bellissimo regalo di Natale. Non abbiamo mai perso la speranza di rivedere il ...Stefano Tacconi migliora. «Papà inizia piano piano a camminare. Emozione unica». Lo fa sapere, attraverso i social il figlio Andrea. L'ex portiere di Juventus ...Prosegue il recupero dell'ex portiere della Juve e della Nazionale dopo l'emorragia cerebrale dello scorso aprile ...