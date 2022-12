Sollevamento pesi oggi | Mondiali 2022 | orari 6 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo un day-1 privo di azzurri, comincia di fatto quest’a Bogotà l’avventura dell’Italia ai Campionatidi, primo evento valevole per il periodo di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella seconda giornata della manifestazione verranno assegnate le medaglie iridate in due categorie di peso, la -49 kg femminile (olimpica) e la -55 kg maschile (non olimpica). Fari puntati dunque in chiave azzurra su Giulia Imperio, impegnata nel gruppo B della -49 kg con l’obiettivo di migliorare il suo record nazionale per provare a centrare la top10 di totale in classifica generale. Favorite d’obbligo in questa categoria le cinesi Zhihui Hou e Huihua Jiang, con l’indiana Chanu Mirabai possibile outsider ed una lotta per il podio che si preannuncia ...