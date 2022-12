Smart working | proroga a fragili e genitori di under 14 per pubblico e privato

(Di martedì 6 dicembre 2022) Buone notizie per i lavoratoridele del. Come anticipato dal Messaggero, il governo si prepara are la possibilità per questa categoria di lavoratori (ma anche...

Potrebbe arrivare presto la proroga per lo. Il Governo starebbe lavorando alla misura, pensata per prevenire i contagi da Covid e la diffusione del coronavirus nei posti di lavoro. Tuttavia non interesserebbe tutte le tipologie ...Con l'aumento dei contagi da Covid spunta la proroga delle misure sulloper i lavoratori fragili e per i genitori di minori con meno di 14 anni: il Governo - secondo quanto si apprende dal ministero del Lavoro - ragiona sulla possibilità di inserire nel ...Con l’aumento dei contagi da Covid spunta la proroga delle misure sullo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di minori con meno di 14 anni: il Governo - secondo quanto si apprende ...La misura interesserà sia dipendenti pubblici sia del settore privato ed entrerà in vigore con il Milleproroghe ...