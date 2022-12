Qatar 2022 - Croazia e Brasile volano ai quarti di finale

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giappone -: 1 - 3 (D.c.r) Giappone (3-4-3): Gonda, Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; J. Ito, Endo, Morita (1' 2°ts Tanaka), Nagatomo (19' st Mitoma); Doan (42' st Minamino), Maeda (19' st Asano), Kamada (30' st Sakai). A disp.: Kawashima, Schhmidt, Yamane, Shibasaki, Machino Ueda, Soma, H. Ito. All.: Moriyasu(4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric (9' 1°ts Majer), Brozovic, Kovacic (9' 1°ts Vlasic); Kramaric (23' st Pasalic), Petkovic (17' st Budimir, 1' 2°ts Livaja), Perisic 7 (1' 2° ts Orsic). A disp.: Grbic, Ivusic, Erlic, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. All.: Dalic Arbitro: Elfath (Usa) Marcatori: 43' Maeda (G), 10' st Perisic (C) Ammoniti: Kovacic (C), Barisic (C) Rigori: Minamino (G) parato, Vlasic (C) gol, Mitoma (G) parato, Brozovic (C) gol, Asano (G) gol, Livaja (C) palo, Yoshida (G) parato, Pasalic (C) ...