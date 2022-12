Portanova condannato per stupro | calcio italiano sotto choc

(Di martedì 6 dicembre 2022) Condanna con rito abbreviato a sei anni per Manolo, 22 anni, calciatore del Genoa, e per Alessio Langella, 24 anni; rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello, 25 anni. Lo ha deciso il gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti che ha accolto tutte le richieste formulate dal pm Nicola Marini nell'ambito del procedimento sulla presunta violenza sessuale di gruppo che avrebbe subito una ragazza nel corso di una festa in un'abitazione del centro storico della città del Palio nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 2021.Per un altro indagato, che sarebbe stato presente all'episodio denunciato dalla ragazza ma che all'epoca non era ancora maggiorenne, procederà il tribunale dei minorenni di Firenze. Disposto anche un risarcimento in solido alla ragazza da 100mila euro, da 20mila alla madre e da 10mila all'associazione Donna Chiama Donna che era parte civile, il ...

