Myrta Merlino | Tapiro d' oro dopo le accuse dei collaboratori | ' Cose che capitano in famiglia | non dovrebbero uscire'

Questa sera a Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro a, accusata in un comunicato sindacale di 'comportamenti incivili e maleducati' e in generale di atteggiamenti sprezzanti nei confronti della sua squadra di lavoro. Tapiro d'oro a...È bufera sulla conduttrice de L' Aria che Tira,, dopo la denuncia della Rsu (il sindacato dei lavoratori di La7) sui suoi presunti 'comportamenti incivili e maleducati' contro i colleghi. Oggi Il Fatto Quotidiano racchiude in un ...Questa sera a Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Myrta Merlino, accusata in un comunicato sindacale di “comportamenti incivili e maleducati” e in generale di ...Una nota sindacale accusa la giornalista di La 7 di adottare "comportamenti incivili e maleducati" nei confronti dei colleghi ...