Manovra Meloni nei guai | anche UpB affossa la flat tax

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo Confindustria, Bankitalia, Istat e Sindacati arrival’affondo dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio: pioggia di critiche sulla primatargata. Nel mirino, in particolare, latax tanto cara a Salvini che però finirebbe per portare benefici agli autonomi, ma quelli più ricchi. UpBlaTax L’estensione del regime forfettario a 85mila euro “coinvolge un numero piuttosto limitato di contribuenti, ma pone comunque problemi di equità all’interno della stessa categoria dei lavoratori autonomi, che vengono sottoposti a un trattamento eterogeneo non giustificato da ragioni di capacità contributiva” mentre la coesistenza con il regime dell’Irpef, “al quale continuano a essere sottoposti dipendenti e pensionati, genera squilibri sulla base dei principi di ...

Il contante resta la questione politico - economica più spinosa all'interno delle discussioni sullaeconomica in arrivo in Parlamento. La questione è nota: il governo vorrebbe portare a 60 euro il tetto delle spese per cui si può pagare in contanti; l'opposizione chiede un abbassamento per ...Il nostro Paese ha uno spazio difiscale molto limitato a causa del suo elevato debito ...le misure di sostegno energetico di modo che fossero economicamente efficienti e ora il governo... Manovra, dopo le critiche il governo apre a modifiche su pos e contante Compagni uniti per pagare il drink con il Pos. Sembra un po’ questo il messaggio sferzante lanciato da Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, circa le polemiche divam ...Cgil e Uil dell'Umbria hanno convocato per il 13 dicembre lo sciopero generale. Si tratta di un'astensione dal lavoro di quattro ore, anche se in alcuni settori le braccia resteranno incrociate per l' ...