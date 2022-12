L' emiro Cristiano Ronaldo all' ultimo ballo

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ormai è un segreto farlocco, perché tutti sanno checoncluderà la carriera in Arabia Saudita : non c'è niente di ufficiale ma il potentissimo agente Jorge Mendes ha detto di sì all'...

Ormai è un segreto farlocco, perché tutti sanno cheRonaldo concluderà la carriera in Arabia Saudita : non c'è niente di ufficiale ma il potentissimo agente Jorge Mendes ha detto di sì all'offerta che non si può rifiutare arrivata dall' Al ......del Real Madrid che già nei mesi scorsi ha tentato di svenarsi pure di portarlo via all'Al ... In Portogallo i tifosi vorrebberoRonaldo seduto in panchina: così ha risposto il 70% a un ... Mbappé, l'uomo da un miliardo CR7 ha detto sì all’Al Nassr di Rudi Garcia, guadagnerà mezzo miliardo fino al 2025 e vuole trascinare ancora il Portogallo ...Marca ha sganciato la bomba che tutti aspettavano: Cristiano Ronaldo è pronto ad accasarsi a Gennaio con l’Al-Nassr, ricchissimo club militante in Arabia Saudita. In pieno svolgimento dei mondiali in ...