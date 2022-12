Leao | amore Milan De Ketelaere | ci sei? Maldini e Massara | applausi

Rafaellancia segnali d'dal Qatar al Milan, dopo il Mondiale ci sarà il vertice per il rinnovo di contratto con il portoghese Rafaellancia segnali d'dal Qatar al Milan, dopo il ...IL PUNTO E L'ALLEATO MENDES -sta bene in rossonero, ma per mettere la firma sul rinnovo del ... Per il momento, Rafa lancia segnali d'Il Milan nei prossimi giorni proverà a chiuderà un'importante operazione di mercato. La decisione definitiva attesa subito dopo il Mondiale.Rafael Leao lancia segnali d’amore dal Qatar al Milan, dopo il Mondiale ci sarà il vertice per il rinnovo di contratto con il portoghese Rafael Leao lancia segnali d’amore dal Qatar al Milan, dopo il ...