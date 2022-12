(Di martedì 6 dicembre 2022) Fuoco amico nel momento più difficile della carriera di. Svincolato di lusso, senza proposte dalla Champions League, ad un passo dal lasciare l’Europa, chiamato a rispondere a Leodopo essere stato messo in discussione dal Ct portoghese Fernandoe dai tifosi. Il 70% dei lettori si è detto favorevole in un sondaggio di A Bola a lasciare in panchina CR7 contro lain un ottavo di finale dei Mondiali che arriva nel momento di maggior. Tutte le star hanno risposto presente: Mbappè, Kane,, Neymar. Gli occhi ora sono tutti puntati sul fuoriclasse portoghese, manon fa sconti: “In campo quello che ha detto non l’ho sentito – ha dichiarato-, l’ho solo visto litigare col ...

La risposta a Messi, la grana con Santos: Cristiano Ronaldo, doppia pressione all'esame Svizzera Sono minuti importanti in chiave Mondiali per il futuro di Lionel Messi. L'attaccante argentino vuole qualificarsi agli Ottavi di finale.I sudamericani battano per 2-0 i polacchi che comunque si qualificano come secondi del girone grazie alla differenza reti sul Messico. Centroamericani battano 2-1 i sauditi ma sono fuori (ANSA) ...