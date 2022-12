Impiegate del Comune sostituite dopo l' unione civile | condannata la sindaca | ' Discriminazione sessuale'

Comune si sposano tra di loro, vengono demansionate e costrette a dimettersi: adesso il sindaco è stato condannato ...... le forme di comunicazionein taluni casi (sia pur da una minoranza degli intervistati) si sono inasprite fino alle coloriturediscorso d'odio; per lo più senza consapevolezza della ...Nuovo attacco ucraino con un drone, nella regione di Kursk. Un morto a Kherson dove è stato colpito un edificio del servizio idrico. Mosca fa sapere che 'non rinuncerà al controllo del sito di Zaporiz ...Il rover statunitense NASA Perseverance sta conducendo una serie di analisi nella zona di Observation Mountain (una duna di sabbia) dove ha anche raccolto il primo campione di regolite marziana per ri ...