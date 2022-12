Gazzetta – Genoa | via Blessin | ora Gilardino ad interim | poi tre nomi

(Di martedì 6 dicembre 2022) 2022-12-06 10:20:38 Arrivano conferme dalladello Sport: Manca solo l’annuncio ufficiale, ma il club ha deciso di esonerare il tecnico tedesco. Per sostituirlo in lizza Ranieri, Bjelica e Semplici Un’altra notte di dubbi e perplessità, ma stavolta ilha ormai deciso di esonerare Alexander– due punti nelle ultime cinque partite -, il quale sembrava ormai non riuscire più a uscire da una situazione negativa preoccupante anche in chiave della classifica.era già a rischio dopo la trasferta persa a Perugia, ma poi a sorpresa era stato riconfermato. Il nuovo passo falso in casa con il Cittadella, e la successiva contestazione, avevano fatto pensare a un addio imminente. Invece, ieri a sorpresa lo stessoha guidato la seduta di scarico dopo la partita. Ma, ...

Manca solo l'ufficialità ma per Alexander Blessin l'avventura alla guida delè arrivata al capolinea. Il tecnico tedesco verrà esonerato e oggi non dirigerà l'allenamento previsto. Al suo posto ad interim verrà promosso Alberto Gilardino, tecnico della Primavera , che ...Manca solo l'annuncio ufficiale, ma il club ha deciso di esonerare il tecnico tedesco. Per sostituirlo in lizza Ranieri, Bjelica e Semplici ...Al casting panchina si aggiunge Ranieri che ha dato disponibilità a parlare con la proprietà rossoblu senza "nessuna preclusione" per il Genoa ...