Debutta in Puglia l’albero di Natale “sosteniamolo subito”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Un Albero dispeciale per far riflettere sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: le morti bianche, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali. Arriva anche inl’iniziativa “Sosteniamoli” che, grazie alla sensibilità dello scultore Francesco Sbolzani che ha donato alla Fondazione Anmil la sua idea progettuale, ha già visto realizzare in molti comuni italiani questa installazione artistica dal forte significato simbolico. L’opera del Maestro Francesco Sbolzani, infatti, è composta da una figura di albero diformata da tanti caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere: la maggior parte sono nel tradizionale colore giallo, mentre tre sono di colore nero – il numero di coloro che ogni giorno muoiono sul lavoro in Italia – e tanti altri sono rossi, a ...

