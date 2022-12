Covid in Toscana | 12 morti 7 uomini e 5 donne con età media di 76 anni oggi 6 dicembre E 3 358 nuovi contagi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sale di nuovo, in maniera preoccupante, il numero deiper, in2022. Sono 12: di cui 7e 5con etàrelativamente bassa, 76. E sono 3.358 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 432 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.926 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

