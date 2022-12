Congresso Sin | focus Merck su sclerosi multipla e qualità di vita

Questo il titolo del simposio organizzato da Merck all'interno del 52esimodella Società italiana di Neurologia (). Una tavola rotonda che ha voluto affrontare la sclerosi multipla in ...... o almeno di quello che ne resterà dopo il. E poiché da quello che sembra trasparire in ... che quello che è un vecchio cavallo di battaglia del Carrocciodalle origini, ma che la Lega "...Milano, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "Dall'efficacia terapeutica alla qualità di vita del paziente con sclerosi multipla: esperienze di real life con cladribina compresse". Questo il titolo del simposi ...Promossi i farmaci allo studio per l'Alzheimer, gli anticorpi monoclonali rivolti contro alcune forme di amiloide, proteina neurotossica associata alla ...