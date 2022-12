Come sta la mamma di Paolo Brosio? La Signora Brosio ad un passo dai 102 anni

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Negli’90 o giù di lì era divenuta un personaggio celebre in TV, in combo con il figlio. Parliamo di Anna Marcacci di Marina di Pisa, meglio conosciutala, madre die protagonista di gustosi collegamenti in compagnia del figlio durante glid’oro di Quelli che il calcio. All’epoca, rivestiva il ruolo della madre che riprende il figlio (un po’il Preside della squala elementare di Springfield nei Simpson Seymour Skinner con la genitrice). In seguito, i due hanno trasportato il loro sodalizio anche al di fuori del programma condotto a suo tempo da Fabio Fazio e laera divenuta una celebrità al pari del figlio ...