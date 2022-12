Bolgare | lutto cittadino per la morte dell’assessore Dossena

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 dicembre 2022). Saranno celebrati mercoledì 7 dicembre alle 10 i funerali di Daniel, assessore di 34 anni del Comune di, scomparso sabato a causa di un malore improvviso. Il sindaco Luciano Redolfi ha proclamato ildurante la mattinata, in contemporanea alla celebrazione per dare l’ultimo saluto all’assessore. Lunedì mattina la salma è stata sottoposta ad autopsia per cercare di chiarire la causa del decesso. Daniel non aveva nessun problema di salute, nella notte tra venerdì e sabato si è sentito male ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduto poche ore dopo. Ci vorrà qualche giorno prima di conoscere il responso dell’esame autoptico. Per il momento i parenti continuano a chiedersi quale sia la motivazione ...