Blackout in molte città ucraine | Lviv al buio

La città di Lviv, nell'Ucraina occidentale, è sprofondata nell'oscurità dopo la nuova ondata di missili russi che hanno causato massicce interruzioni di energia elettrica in tutto il Paese e messo ...Temperature sotto la media inaree del continente, su cui pesa con maggiore forza il caro energia. A Parigi code di 550 km causa condizioni meteo, in Spagna piogge torrenziali. In Scozia si potrebbe scendere sotto lo zero. Molte città sono rimaste senza luce e acqua, mentre a Kiev si è attivata la contraerea. Un razzo è caduto in territorio moldavo, a Briceni, a ridosso del confine con l'Ucraina.