Black Adam | su Youtube i primi dieci minuti del film

(Di martedì 6 dicembre 2022)è finalmente disponibile a pagamento sulle piattaforme on demand e per questa occasione Warner Bros ha rilasciato sudelgratuiti per tutti.è iltratto dall’universo dei fumetti DC con protagonista Dwayne Johnson ed è finalmente disponibile su tutte le piattaforme on deman, Apple Tv app, Amazon Prime Video,, Chili, Rakuten TV, Microsoft& TV in acquisto e noleggio. Ilè anche disponibile a esclusivo noleggio su Sky Prima Fila e Mediaset Infinity, dopo che ha debuttato al cinema in Italia il 20 ottobre 2022. Con questa possibilità di vedere ilda casa su tutte le ...

doveva rivoluzionare la gerarchia di potere dei film targati DC Comics, ma pare proprio che l'unica cosa che il cinecomic con The Rock riuscirà a cambiare sarà il conto in banca della ...E' disponibile su Sky Primafila, il primo, spettacolare lungometraggio (diretto da Jaume Collet - Serra) incentrato sul Supereroe della DC Comics dotato dei poteri onnipotenti degli antichi deiBlack Adam, il cinecomic DC con The Rock, non ha sfondato al box-office e si è rivelato un flop non indifferente per la ...Dopo il grande esordio di Black Adam in vod negli USA, il cinecomix DC Studios con protagonista Dwayne Johnson arriva sul mercato italiano per l'acquisto e il noleggio digitale anche in Italia. Il ...