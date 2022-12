Bilancio Juventus | l’avvertimento dei revisori sugli stipendi ignorato dai bianconeri

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sono settimane concitate per la. Le indagini della Procura di Torino, le contestazioni della Consob, le dimissioni in blocco dei vertici. E la riapprovazione delcon perdite da 239 milioni di euro. Proprio sul, la società di revisione Deloitte ha espresso alcuni rilievi, che ora il club bianconero contesta. Nella relazione pubblicata sul sito del club, i consulenti indipendenti scrivono che «ilconsolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo al 30 giugno 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli Ifrs – standard contabili – adottati dall’Unione europea». Promossi i conti quindi? No, perché dalla sua valutazione positiva Deloitte tiene fuori alcuni ...

Ildel Catanzaro é invece di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 17 reti ... Padova -Next Gen 1 (ore 19) Match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di ...Sono settimane concitate per la. Le indagini della Procura di Torino, le contestazioni della Consob , le dimissioni in blocco dei vertici. E la riapprovazione delcon perdite da 239 milioni di euro . Proprio sul ...Nella nota stampa, la società bianconera precisa inoltre di non condividere i rilievi della società di revisione internazionale ...È fissata per il 21 dicembre l’udienza di camera di consiglio per discutere l’appello dei pubblici ministeri avverso all’ordinanza del Gip del Tribunale di Torino ...