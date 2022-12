Alessandro Di Battista | “Juventus? Intercettazioni sconvolgenti Emendamento Lotito una vergogna”

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) “La Juve? I giornali scrivevano più di quanto fosse ‘bravo Elkann’ che ha azzerato il Cda della Juve, di Del Piero e non del fatto che ci troviamo nuovamente in uno scandalo che coinvolge il mondo del calcio e i colletti bianchi che non finiscono mai in galera. Lesonocosì come lo è il caso Suarez. Una roba vergognosa: si arriva a rimpiangere l’Avvocato”. L’ex M5SDiparla così del caso Juve all’Agenzia DIRE a margine di una conferenza stampa alla Camera. “Che le plusvalenze siano una follia lo sa chiunque sia appassionato di calcio. Quando si parla dei percettori del reddito di cittadinanza che non ne hanno diritto bisognerebbe ricordare gli scandali ad alta intensità come quelli commessi nel mondo del calcio”, ha concluso. L’ex deputato ne ha anche per la Lazio, da ...