Ucraina | ultime notizie Ucraina | raffica di missili dopo esplosioni in due aeroporti russi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È di 3 morti e 6 feriti il bilancio di una esplosione che si è verificata nell’aeroporto militare russo di Ryazan, 200 chilometri a sud est di Mosca. Il presidente francese Macron ha riferito che mantiene comunicazioni regolari col suo omologo russo Putin e che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere laa, che ha attaccato l’. In quella di Kiev e in altre 4 regioni ucraine tornano da oggi i blackout programmati. La capitale è al gelo, con temperature da -5 gradi.