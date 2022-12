Ucraina | ultime notizie Ucraina | raffica di missili dopo esplosioni in due aeroporti russi Razzo cade in Moldavia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) È di 3 morti e 6 feriti il bilancio di una esplosione che si è verificata nell’aeroporto militare russo di Ryazan, 200 chilometri a sud est di Mosca. Il presidente francese Macron ha riferito che mantiene comunicazioni regolari col suo omologo russo Putin e che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere laa, che ha attaccato l’. In quella di Kiev e in altre 4 regioni ucraine tornano da oggi i blackout programmati. La capitale è al gelo, con temperature da -5 gradi.

La risposta russa non si è fatta attendere con una pioggia di missili sull'. Entrati in vigore l'embargo Ue al petrolio russo via mare e il price cap a 60 dollari al barileLe storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ..."Distrutto deposito di carburante per i jet che hanno bombardato l'Ucraina". La città si trova a 160 chilometri dal confine del paese invaso ...Nei prossimi anni il nostro Paese dovrà ancora approvare decine di riforme collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza: almeno il 90% dei traguardi di spesa resta da affrontare ...