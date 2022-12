(Di lunedì 5 dicembre 2022) Kiev, 5 dic. (Adnkronos) - Ladel presidente ucraino Volodymyr, Kryvyi Rih nel sud del Paese, è stata attaccata nella notte dalle truppe della. Lo ha denunciato su Telegram Valentyn Reznichenko, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Dnipropetrovsk, spiegando che nelrusso è stata colpita un'attività industriale uccidendo un dipendente e ferendone altri tre che sono stati ricoverati in ospedale.

La Svolta

Kherson nella morsa deirussi Da Londra arriva l'ultimo bollettino dell'Intelligence britannica sulla guerra. Secondo gli 007 cala il sostegno dei cittadini russi all'invasione dell'e ...non hanno risparmiato anche le infrastrutture civil i, a partire dalle regioni di Kharkiv, ... Timofiivka e Sumy, addossate al confine russo, nella parte centro - settentrionale dell'. ... Ultimo'ora: Ucraina, raid Russia su città natale Zelensky In quella di Kiev e in altre 4 regioni ucraine tornano da oggi i blackout programmati. La capitale è al gelo, con temperature da -5 gradi. Fonti d'intelligence parlano intanto ...Più di ogni altro centro urbano ucraino la città conosce il metronomo dei missili Grad sulla testa. Il risultato di questo ...