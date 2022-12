“Te lo devo dire” GF Vip 7 | confronto drammatico tra Edoardo e Antonella | finisce male

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ormai è crisi traDonnamaria eFiordelisi. Sembra arrivato a un punto di non ritorno in rapporto tra la spadista e il volto di Forum. Un rapporto fatto di alti e bassi che alla lunga sta logorando tutti e due. Il 28enne romano in queste ultime ore è arrivato all’esasperazione e ha detto di voler abbandonare il programma. Alla base di tutto, ancora problemi legati alla gelosia. Sfogandosi con Nikita Pelizon e Luca Onestini ha detto chiaramente: “Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Mamma mia me ne vorrei andare adesso. P…ca pu…ana prendo ed esco dalla porta. Non sto bene qua dentro”. QuindiDonnamaria ha preso di petto la questione e di parlare conFiordelisi al GF Vip: il volto di Forum ha deciso di allontanarsi dalla gieffina, dopo l’ennesima discussione ...