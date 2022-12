Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2022 | programma | orari | tv | streaming In calendario gigante e slalom

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Messa in archivio ufficialmente la trasferta nordamericana ladel-2023 fa il suo ritorno in Europa. Il Circo Bianco al maschile, infatti, affila le armi in vista di un weekend dedicato alle prove tecniche. Sarà la Val(Francia) a diventare protagonista, tappa imprescindibile del. Ilprevede unnella giornata di sabato, mentre domenica toccherà allo. Si gareggerà sulla pista denominata “La face de Bellevarde” con 200 pesantissimi punti in palio, sia per la classifica generale, sia per le due Coppe di specialità dopo che tra Lake Louise e Beaver Creek sono state le discipline veloci a farla da padrone. IN TV – Le gare dideldi sci ...