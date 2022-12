Reggina-Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Sfida tra le prime due della classe con gli amaranto che in caso di vittoria aggancerebbero i ciociari in vetta alla classifica.si giocherà giovedi 8 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Granillo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli amaranto sono secondi in classifica con 29 punti e cercano l’aggancio alla capolista. Nell’ultimo turno hanno sbancato il campo di Brescia con le reti di Fabbian e Menez. I ciociari sono in vetta alla classifica ma nelle ultime giornate hanno rallentato raccogliendo due punti. Nel turno precedente sono riusciti ad evitare la sconfitta soltanto nei minuti di recupero contro il SudTirol. LE...

La vetta, occupata dal, ora dista 9 punti. Sono sei, invece, i punti di distacco dal secondo posto dellautile per la promozione diretta in Serie A. La squadra sarà affidata ad ...Dopo i 3000 tagliandi staccati nelle prime ore di lunedi, prosegue in maniera incessante la prevendita per quello che riguarda i biglietti della gara tra laed il. Un match che promette spettacolo tra due squadre che giocano il calcio migliore in questo momento e che sono separate in classifica da soli tre punti con i gialloblu in testa ...La società valuta tre nomi: Nenad Bjelica, Leonardo Semplici e Claudio Ranieri, che a Genova ha già allenato ma sulla sponda blucerchiata, alla Sampdoria ...Pronostici Serie B 16a giornata, analisi del turno infrasettimanale del 7 e 8 dicembre per il campionato di calcio cadetto in Italia.