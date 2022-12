Pegno senza tempo per uomini e donne | la sublime storia dell’anello

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic – Questa è ladi un dono reciproco. Che ricorre nei secoli, che va indietro fin nei millenni. Che traccia la cronaca d’un legame imperituro, il solo possibile e l’unico proficuo, per la geometria degli incastri e per le regole di natura. Nellaumana, scoprire il sistema circolatorio fu cosa abbastanza recente, e la dobbiamo agli studi dell’inglese Harvey in epoca moderna. Però, l’esistenza della piccola vena che connetteva il cuore a un dito della mano sinistra, già la ipotizzavano gli Egizi. Presso di loro si iniziò a forgiare anelli col proposito di sugellare l’unità della coppia, indossandoli invece dei bracciali, eredità di un’epoca antidiluviana e di una cultura tribale. L’anello si prestava ottimamente all’atto simbolico dell’unione, con la sua forma a richiamare l’Uroboro, drago che si mangia la coda creando un cerchio ...