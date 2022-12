Pd | con Bonaccini i maggiorenti del partito ma ai gazebo Schlein potrebbe fare il pieno

Sorgi inchioda il Pd, a cosa servono le correnti Intanto, i big si schieranoil governatore, mentre la sinistra del partito preferisce la deputata Schlein. Rimane da capire come si ...... altro nome che viene dato in `"avvicinamento" asebbene sembri trattarsi più di boatos da Transatlantico che non di notizieun fondamento nella realtà. Chi, fra i sindaci, sembra ...La giovane politica candidatasi in Italia alla segreteria del PD è nata ed è cresciuta a Lugano, città nella quale ha mantenuto diverse amicizie e dove torna volentieri – Ne abbiamo parlato con la mad ...Il Nazareno distribuisce il questionario con cui chi partecipa al congresso può dire la sua sul lavoro dei saggi che ridiscutono il testo fondativo. Ma l’assemblea uscente rischia di non poter approva ...