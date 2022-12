Operaio muore cadendo dal tetto di un capannone a Bologna

Undi 30 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina a Bologna. Dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto dal tetto di un capannone in via Fossa Cava, zona Borgo Panigale nei ...Tragedia in un'officina di viale Elmas:un38enne schiacciato dal suo camion. Il dramma oggi in tarda mattinata a Cagliari, davanti agli occhi del compagno di lavoro: la cabina di un grosso mezzo ha travolto e ucciso un ...No Vax di ogni tendenza e umore si erano, con tanto di avvocati, esposti e memorie legali, rivolti alla Corte Costituzionale. Avvocati, ricorsi, carte e memorie legali e anche l’esplicita e rivendicat ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...