Mondiali di calcio | crescono gli ascolti Mediaset

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sorpresa: nonostante il via deidi, la programmazionesta ottenendo un netto aumento di. Il “TG5” già da settembre registravarecord, ma dall'inizio deista aumentando ulteriormente l'audience in tutte le edizioni, con un picco di circa il +20% alla sera. Benissimo anche “Striscia la Notizia” e tutti i programmi del pomeriggio di Canale 5 (+23%). Il pubblico sulle retiè ancora aumentato perché molti programmi, nonostante i, continuano a essere al loro posto, negli orari e sui canali abituali. Insomma, anche durante iha pensato comunque al suo pubblico. E l'evidente crescita dei risultati dimostra che la fiducia di tutto il mondo ...

Riflettori puntati sul futuro di Cristiano Ronaldo . Il portoghese, attualmente impegnato ai, è infatti senza squadra dopo la separazione del Manchester United e si continua a discutere del suo futuro. L'indiscrezione più clamorosa è arrivata da Marca , secondo il quale CR7 ...L'alloggio a bordo di una grande nave per crociere di lusso, dove vengono ospitate dall'inizio deia Doha, non le soddisfa minimamente. Al punto che alcune - per prime le compagne di Harry ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Nonostante il via dei Mondiali di Calcio, la programmazione Mediaset sta ottenendo un netto aumento di ascolti. E' quanto sottolinea una nota di Cologno Monzese, segnalando che ...Lo scorso giovedì 1 dicembre, durante la partita dei Mondiali di calcio in Qatar tra Canada-Marocco, durante l’intervallo del match trasmesso della tv di stato turca TRT, il telecronista è stato ...