Miguel Bosé | storia di un ragazzo che aveva tutto | ma non la felicità

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il 3 novembre del 2022 tutti parlavano di lui, non che avessero mai smesso davvero di farlo, intendiamoci. Eppure era tanta, anti tantissima, la curiosità che ruotava intorno a quella miniserie dedicata a uno dei protagonisti della scena artistica europea, a. Una, la sua, frammentata in 6 episodi, tanti quanto bastano per provare a entrare in punta di piedi nella vita di un grande artista. Una narrazione, questa, che non parla solo della sua grandiosa carriera come cantante, attore, conduttore e ballerino, ma che lo racconta sopratcome un uomo, e prima e prima ancora come unche, tranne la, la serie televisiva prodotta da Paramount, parla proprio di lui. Di quel ...