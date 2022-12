Massimiliano chiede il suicidio assistito | “Intrappolato in un corpo che non funziona più”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Vorrei essere aiutato a morire a casa mia“. Dopo una vita trascorsa tra le mura di quell’abitazione, anni di gioie e dolori, di emozioni, persone e incontri, quello che “, toscano, 44 anni, da 6 anni affetto da sclerosi multipla” vorrebbe è solo poter chiudere gli occhi per sempre in quell’ambiente familiare. In un video diffuso dall’associazione Luca Coscioni l’uomo lancia questo disperato appello, un ultimo desiderio di chi non ha più la forza di lottare eallo Stato italiano soltanto di lasciarlo libero di scegliere come e dove morire. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Associazione Luca Coscioni (@associazione luca coscioni) A causa della sua malattia, la sclerosi multipla appunto,non è “più autonomo in niente” e “peggiora giorno dopo ...