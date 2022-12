(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo Confindustria e i sindacati,alladi bilancio anche da parte della Banca d'Italia. La nuova legge finanziaria, del valore di 39,2 miliardi, non è in linea con i criteri ...

Dopo Confindustria e i sindacati,alladi bilancio anche da parte della Banca d'Italia. La nuova legge finanziaria, del valore di 39,2 miliardi, non è in linea con i criteri ispiratori del Pnrr, con la "spinta alla ...che, a detta del presidente del Consiglio, ha il merito di "garantire la tenuta e offrire ... Il governo vuole lavorare a una nuova forma di collaborazione: ricordo lemosse da molti ..."Il piano Next Generation Eu è insufficiente, l'Europa intervenga sui costi energetici", ha detto questa mattina la premier Dopo Confindustria e i sindacati, critiche alla manovra di bilancio anche da ...In manovra alcune delle misure non connesse all’emergenza energetica “presentano aspetti critici che la Banca d’Italia ha più volte segnalato in passato con riferimento a misure analoghe. La ...