(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - Una domenica dicon nubifragi ein Puglia, Sicilia e Calabria, danni e collegamenti ferroviatri interrotti, ma anche un terremoto alle Eolie che ha causato uno tsunami a Stromboli. "Lo specchio di un Paese fragile", come ha commentato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha convocato una riunione dell'unità di crisi per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione. Le piogge e i temporali accompagnate da forte vento che hannoto le coste del Meridione si sposteranno su Piemonte orientale, Lombardia e Triveneto ma per lunedì sarà allerta gialla in Toscana e Umbria per temporali e vento. I maggiori disagi si sono registrati tra le province di Crotone e Catanzaro, in Calabria, investite tra la notte e l'alba da una tempesta di pidomenicaa, vento e grandine. La circolazione ...

AGI - Agenzia Italia

Anche in Maremma si segnalano in effetti allagamenti causati dal fortee previsti da un allerta meteo di tipo giallo, soprattutto a Manciano nel grossetano. "Ci sono diversi torrenti in ...Savona. Alle 19.00 di ieri si è conclusa l'allerta gialla per neve, ma il fronte di perturbazione in atto e ilcontinuano ad interessare ancora il savonese , sia pure in maniera minore, per le piogge (sparse e di moderata intensità) quanto per le temperature minime, in lieve rialzo rispetto ai giorni ... Il maltempo sferza il Sud, tra frane e trombe d'aria. Neve sulle Alpi Ascolta l'articolo Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo il Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto sul catanzarese. “Da ieri sera forti piogge sulla costa ionica calabrese ...Il maltempo torna oggi domenica 4 dicembre a sferzare diverse regioni d’Italia, soprattutto al centro-sud, e i sindaci di due grandi città del Meridione tra le più colpite – Messina e Catanzaro – già ...