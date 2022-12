“Ha fatto una cosa orrenda” GF Vip 7 | vengono fuori brutte cose su Antonino

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ormai è chiaro pure ai muri dello spiato appartamento del GF Vip 7 che Edoardo Donnamaria eSpinalbese non si sopportino. Avevano provato ad andare d’accordo per Antonella Fiordelisi, ‘compagna’ del primo ed amica, forse un po’ troppo, dell’altro. Però, adesso, sono ancora esplosi l’uno contro l’altro. Non ce l’hanno fatta, non hanno resistito e si sono ripresi a provocare. Edoardo Donnamaria non tollera ilche Antonella Fiordelisi tenti di farlo ingelosire conSpinalbese, che accetta quel ruolo con piacere al GF Vip 7. Soprattutto, l’ex volto di Forum non sopporta ciò che l’altro haa Oriana Marzoli. GF Vip 7, le accuse aSpinalbese Non è l’unico a pensarlo naturalmente. La maggioranza crede cheSpinalbese abbia solo usato ...