GF Vip | Nikita fa un passo indietro con Onestini | “C’è sempre qualcosa che non va”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sembrava che al GF Vip stesse per nascere una nuova coppia, ma il due di picche di LucaPelizon ha spazzato via le speranze dei telespettatori. Dopo il rifiuto dell’ex tronista di Uomini e Donne, la ragazza ha deciso di fare qualcheper non soffrire ancor di più. Inoltre la L'articolo