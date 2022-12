Cho Gue Sung | tra gol e social è lui la star della Corea del sud ai mondiali

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Con una doppietta realizzata nella sfida persa 3-2 contro il Ghana e un gol nel successo per 2-0 contro il Portogallo, Cho Gue-è lanazionaledel Sud aiin Qatar: amato dai tifosi ma anche un idolo per milioni di ragazzinene che lo seguono sui. Classe 1998, l’attaccante 24enne ha fin qui giocato sempre in patria con le maglie di Anyang e Gwangju University fino al Jeonbuk Hyundai Motors in K League 1. Partito da Seul con 20mila followers su Instagram, Cho Gue-ha raggiunto quota 2 milioni grazie ai video e foto ne hanno fatto un sex-symbol tra le ragazzene divise trae K-pop, la musicana. Nel ...

