Borse Ue deboli in avvio settimana | occhi su prezzi gas e petrolio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bene le piazze asiatiche, atteso un ulteriore allentamento delle regole anti-Covid in Cina. Greggio in rialzo mentre entra in vigore l'embargo Ue e il price cap alrusso. Spread poco mosso in area 190 punti

In lieve rialzo il greggio, corre il gas . Apertura in lieve calo per leeuropee. Gli investitori da una parte sono preoccupati per le mosse delle banche centrali e ... Sonole banche. ...Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Decisioni che spingono la Borsa di Hong Kong su di oltre il 4% ... societa' potrebbe beneficiare dell'allentamento delle misure contro il Covid in Cina. Sono deboli le banche. Saipem avanza invece di ...Borsa di Milano oggi 5 dicembre: Ftse Mib inizia la seduta in debolezza e con il segno meno, come le principali piazze europee. Spread supera i 190 punti.