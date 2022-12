Borsa | Milano apre in lieve calo - 0 | 06%

Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre ladiriesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Discesa modesta per Francoforte , che cede un piccolo -...Apertura in leggero calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib scambia in ribasso dello 0,06% a 24.606 punti. . 5 dicembre 2022MILANO, 05 DIC - Apertura in leggero calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib scambia in ribasso dello 0,06% a 24.606 punti.(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Apertura fiacca per le Borse europee. Londra ha iniziato le contrattazioni sostanzialmente invariata a 7.556 punti, Parigi cede lo 0,2% a 6.728 punti mentre Francoforte ...