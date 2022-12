Black Adam | il film con Dwayne Johnson è disponibile da oggi in home premiere digitale

(Di lunedì 5 dicembre 2022), ildi Jaume Collet-Serra con protagonistanel ruolo del Supereroe DC, èdasu tutte le principali piattaforme. Da New Line Cinema arriva, l'avventura d'azione di Jaume Collet-Serra che è anche il primo lungometraggio in assoluto ad esplorare la storia del Supereroe DC, interpretato da. A partire da, lunedì 5 dicembre, la pellicola saràsu tutte le principali piattaforme. Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente,...

Il film DC con l'antieroe di Dwayne Johnson è disponibile in home premiere digitale. Black Adam, il film di Jaume Collet-Serra con protagonista Dwayne Johnson nel ruolo del Supereroe DC, è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme. Il film di supereroi Black Adam esce il 5 dicembre per l'acquisto e il noleggio su varie piattaforme streaming.