Amadeus fa un altro annuncio da Fiorello per Sanremo 2023 | la belva co-conduttrice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Puntata super scoppiettante quella di Viva Rai 2 in onda oggi 5 dicembre 2022 su Rai 2 con uncarico a pallettoni. Tra i primi ospitiche proprio ieri, ha annunciato dallo studio del TG1 la lunga lista dei 22 BIG in gara sul palco di. E oggi, da Via Asiago, ha annunciato invece il nome di una delle co-conduttrici della 73esima edizione del Festival. Unche neppuresi aspettava, che ha lasciato il comico senza parole. In diretta infatti,ha video chiamato la signora che sarà al suo fianco per. Una co-! Un indizio che ci rivela il nome senza nessun dubbio: è Francesca Fagnani! Francesca Fagnani a...