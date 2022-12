Scuole a Ischia | via alla riapertura sull' isola A Casamicciola rimarranno chiuse

Le lezioni riprendono lunedì 5 dicembre. I tecnici hanno escluso problemi di staticità delle classi nel Comune colpito dalla frana. 'Il problema è legato alla viabilità', spiega la commissaria ...2022 - 12 - 04 11:24:02, colate di fango Nessuna grave conseguenza addopo le piogge intense della scorsa notte, durate fino alle 2 circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a ...Il maltempo continua a sferzare l'Italia, in particolar modo il Sud. Un violento nubifragio si è abbattuto sul catanzarese. "Da ieri sera forti piogge sulla costa ionica calabrese, in provincia di Cat ...Le lezioni riprendono lunedì 5 dicembre. I tecnici hanno escluso problemi di staticità delle classi nel Comune colpito dalla frana. "Il problema è legato alla viabilità", spiega la commissaria Simonet ...