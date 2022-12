Sanremo 2023 | i cantanti in gara

(Di domenica 4 dicembre 2022) Un annuncio all’ora di pranzo, per fermare mezza Italia su quella che era una delle notizie più attese della settimana. Amadeus nell’edizione delle 13:30 di oggi, domenica 4 dicembre 2022, del Tg1, ha infatti comunicato i nomi dei ventidue Big inal Festival di. Il conduttore e direttore artistico non ha detto i titoli dei brani, che saranno svelati il 16 dicembre prossimo, in occasione della serata finale diGiovani. Ha però detto, a sorpresa, che proprio daGiovani usciranno seiche andranno direttamente all’Ariston (e non tre come accaduto l’anno scorso). Questo vuol dire, quindi, che iinsaranno 28. Tra i nomi scelti da Amadeus ci sono dei richiami agli anni Novanta, un occhio al pubblico ...

