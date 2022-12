Rifiuti | niente fondi a Roma per i due biodigestori e altri due impianti | lo stop del Ministero dell’Ambiente

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nella partita per la gestione deiil Sindaco capitolino Roberto Gualtieri è costretto ad incassare un pesantedal. Per i dueproposti dal Campidoglio, che dovevano andare a trattare circa 120mila tonnellate diorganici ciascuno, non ci saranno idel PNRR. A comunicarlo è stato ieri lo stesso Primo Cittadino. Roberto Gualtieri, Sindaco di: “scelta incomprensibile” E così dopo aver definito il piano strategico per il termovalorizzatore su quest’altro fronte arriva un bruscoper l’Amministrazione di Gualtieri. “Il mancato finanziamento conPnrr dei progetti presentati da ...

Repubblica Roma

veicoli adibiti al trasporto, smaltimentoe tutela igienico - ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro ...... " l'innalzamento del tetto dei pagamenti e, in particolare, la non sanzionabilità deiad ...in linea con i sindacati secondi i quali la Manovra "contiene un po' di tutto e un po' dinel ... Rifiuti, doccia gelata su Gualtieri, il ministero dell'Ambiente blocca i fondi per Roma: "Stop al biodigesto… (ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 02 DIC - M5s si dice fermamente contrario alla costruzione di un gassificatore dei rifiuti a Empoli (Firenze ... di terreno agricolo per un'opera che in realtà non ha niente ...Matteo Salvini torna sulla polemica sull’innalzamento della soglia minima per l’obbligo di pagamento con il Pos, norma contenuta in ...