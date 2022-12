Meloni Promossa. L’analisi (ponderata) di Beppe Pisanu

Leggi su formiche

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le pagelle dei vecchi democristiani non fanno sconti. Perché, per dirla con le parole con le quali Pierluigi Castagnetti su queste colonne ha ricordato il compianto Gerardo Bianco, “i vecchi democristiani avevano la visione a lungo termine. Quella che manca alla politica di oggi”. Giuseppe, ex ministro dell’Interno, può essere annoverato tra questi e, intervistato da La Nuova Sardegna, ha promosso il governo di Giorgia, “benedicendone” le prime mosse. “Si è messa in linea con Draghi – così– salvaguardando però la sua autonomia di giudizio e di iniziativa”. Pur non avendo la statura del suo predecessore Mario Draghi, l’ex democristiano riconosce alla leader di FdI più forza. Una forza che le deriva dall’essersi conquistata un “chiaro mandato popolare”. Alle spalle ha una “maggioranza ben definita e un programma per ...