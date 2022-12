Manchester United | piomba il Real Madrid su un attaccante

Calciomercato.com

No, non si sta parlando di un possibile ritorno a Torino del campione portoghese, ora svincolato dopo il divorzio dal. Da circa un mese, secondo quanto riporta il quotidiano, ...Commenta per primo Secondo il Mundo Deportivo, il laterale belga del Borussia Dortmund Meunier piace a Barcellona e. Si complica quindi il piano della Juve sull'ex Psg. Manchester United, che fine ha fatto Solskjaer Dopo l'esonero ha rivisto tutte le sue 168 gare e ha un nuovo hobby Dunque — sempre secondo gli inquirenti — la stella portoghese avanzerebbe non pochi stipendi arretrati, quelli che la Juve avrebbe pensato di condizionare alla permanenza dello stesso Ronaldo al ...Il difensore del Borussia Dortmund, Meunier viene seguito da diverse squadre ed è una delle alternative per il Barcellona in fascia. Tuttavia, Manchester United, Milan e Juventus ...