LIVE Sci di fondo | 20 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | inizia la gara maschile!

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01 Pellegrino è partito nelle prime posizioni e prova subito a portarsi davanti. 13.00 COMINCIA LA! 12.58 Ormai è tutto pronto alla partenza: i protagonisti sono tutti in fila. 12.55 Klaebo è stato sostituito da Kreuger, un altro norvegese che può fare benissimo. Occhio anche a Martin Nyenget ed Erik Valnes. 12.52 Il favorito è Paal Golberg, leader della Coppa del Mondo generale con 450 punti davanti a Klaebo e Pellegrino. Il norvegese può approfittare dell’assenza di Klaebo per prendere vantaggio. 12.49 Federico Pellegrino è terzo nella classifica generale dopo i buoni risultati ottenuti in questo inizio di stagione. 12.46 L’Italia punta forte su Francesco De Fabiani, ma anche su Federico Pellegrino che sta trovando grande competitività sulla distanza. 12.43 Klaebo ha deciso di non ...

Ci saranno inoltre l' IBU Cup di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating .