Gf Vip 7 | scintille tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che sbotta | “Tu non sei normale!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 dicembre 2022) Non riescono proprio a trovare un punto di incontro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip,Dal. Il modello e la sue americana, nelle ultime ore non se le sono mandate di certo a dire. Al contrario, agli esordi della loro conoscenzaera rimasto particolarmente colpito da lei. Ma quando aveva deciso di palesarle l suo interesse ha preso un bel palo. Dalnon ha gradito quel suo flirtare con lui, ma allo stesso tempo con Antonino Spinalbese. E sembra non averlo dimenticato. I due gieffini si trovavano entrambi nella zona beauty della Casa e l’influencer ha fatto una battuta sul maglione di. La situazione è degenerata, in uno scambio di accuse pesante partite da quest’ultimo: Non sei una persona che mi piace, stai ...