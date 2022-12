Covid oggi Lazio | 2 479 contagi e 3 morti A Roma 1 205 casi

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.479 ida coronavirus nelsecondo i numeri del bollettinodella regione. Registrati 3. ”nelsu 1.596 tamponi molecolari e 11.010 tamponi antigenici per un totale di 12.606 tamponi, si registrano 2.479 nuovipositivi (-691), sono 3 i decessi (-2), 735 i ricoverati (-10), 28 le terapie intensive (-1) e +1.290 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,6%. Icittà sono a quota 1.205?, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

... che ha recentemente sofferto della politica zero -con conseguenti blocchi alla produzione. Ad, ricordiamo, che le scorte di iPhone 14 Pro sono davvero scarse, e già da settimane i tempi ...Sono 618 i nuovi contagi dain Calabria secondo il bollettino di, 4 dicembre. Si registrano inoltre altri due morti. 2.906 i tamponi effettuati, +335 guariti, il sale a 3.134 il totale dei decessi. Il bollettino, ... Covid, le notizie di oggi. Iss: per 60-79enni non vaccinati tasso mortalità triplo. LIVE (Adnkronos) - Sono 2.479 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi secondo i numeri del bollettino covid della regione. Registrati 3 morti. ''Oggi nel Lazio su 1.596 tamponi molecolari e 11.010 tamponi ...E' allarme influenza in Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che "l'influenza è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed… Le ...